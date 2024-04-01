Ловчев: давайте попросим футбольных богов помочь «Спартаку» забить гол

Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о том, что красно-белые не могут забить после возобновления сезона в Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Спартак» не может забить в трёх матчах подряд после возобновления сезона в чемпионате. Соперниками москвичей в этих играх были «Зенит» (0:0), воронежский «Факел» (0:2) и екатеринбургский «Урал» (0:0).

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«Тут вопрос очень простой: где‑то не получается, где‑то не везёт. Ну давайте пошаманим, давайте попросим футбольных богов: Марадону, Пеле. Ребята, помогите как‑то. Надо лезть в штрафную, всё равно мячик найдёт эту лазейку и влетит в ворота. Никуда от этого не денешься. Болелы, придите и заставьте «Спартак» забить гол», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 21 сыгранного матча в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 32 очка и расположились на пятом месте в турнирной таблице.