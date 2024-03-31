«Милан» обыграл «Фиорентину» в гостевом матче Серии А

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Фабио Мареска. Гости одержали победу в матче со счётом 2:1.

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На 47-й минуте «Милан» вышел вперёд. Гол забил полузащитник Рубен Лофтус-Чик с передачи нападающего Рафаэла Леау. На 50-й минуте хозяева сравняли счёт. Отличился полузащитник Жозеф Альфред Дункан, которому ассистировал хавбек Лукас Бельтран. На 53-й минуте матча Рафаэл Леау вновь вывел гостей вперёд. Ему ассистировал полузащитник Тейани Рейндерс.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 65 очков за 30 матчей. «Фиорентина» находится на 10-м месте, заработав 43 очка после 29 сыгранных матчей.