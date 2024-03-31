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Четыре игрока мадридского «Реала» вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг 10 самых дорогих полузащитников в мире по итогам нового обновления.

Игроки мадридского «Реала» вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира
© GETTY IMAGES

Возглавил рейтинг полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость оценивается в € 180 млн. Со второго по пятое место расположились: атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц, игрок «Баварии» Джамал Мусиала, хавбек «Арсенала» Деклан Райс, центральный полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Игроки имеют одинаковую трансферную стоимость — € 110 млн.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Джуд Беллингем («Реал», € 180 млн);
  2. Флориан Вирц («Байер», € 110 млн);
  3. Джамал Мусиала («Бавария», € 110 млн);
  4. Деклан Райс («Арсенал», € 110 млн);
  5. Родри («Манчестер Сити», € 110 млн);
  6. Федерико Вальверде «Реал», € 100 млн);
  7. Мартин Эдегор («Арсенал», € 95 млн);
  8. Гави («Барселона», € 90 млн);
  9. Эдуарду Камавинга («Реал», € 90 млн);
  10. Орельен Тчуамени («Реал», € 90 млн).
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