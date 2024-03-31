Игроки мадридского «Реала» вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг 10 самых дорогих полузащитников в мире по итогам нового обновления.

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Возглавил рейтинг полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость оценивается в € 180 млн. Со второго по пятое место расположились: атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц, игрок «Баварии» Джамал Мусиала, хавбек «Арсенала» Деклан Райс, центральный полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Игроки имеют одинаковую трансферную стоимость — € 110 млн.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом: