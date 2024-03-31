«Факел» и «Оренбург» не забили мячей, сыграв вничью в матче 22-го тура РПЛ

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Оренбургом». Встреча прошла на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды сыграли вничью — 0:0.

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На 47-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков обокрал защитника в штрафной «Оренбурга», а далее продвинулся вперёд и поразил цель. Однако Марков совершил отбор с нарушением правил. Гол был отменён после просмотра VAR.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков в 21 проведённом матче. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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