Футболистки «Спартака» одержали первую победу в чемпионате России

Женский футбольный клуб «Спартак» одержал первую победу на чемпионате России в истории.

© ЖФК «Крылья Советов» (Самара)

В матче 4‑го тура Суперлиги московская команда на выезде разгромила «Крылья Советов» (6:1). В составе «красно‑белых» голами отметились Наталья Морозова (17‑я минута), Кристина Черкасова (21) и Наталья Машина (26, 70), Татьяна Морина (75) и Татьяна Чередина (81). Это также первые голы для московской команды в чемпионате России. За «Крылья Советов» забила Маргарита Медведь (45).

Женский футбольный клуб «Спартак» был создан в октябре 2023 года и проводит свой первый сезон.

В следующем матче «Спартак» 14 апреля сыграет против «Енисея»