«Рубин» дома обыграл «Ахмат»

Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 22‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку. У гостей в компенсированное время отличился Лукас Ловат.

На 71‑й минуте футболист «Ахмата» Лечи Садулаев отметился голом, однако главный арбитр Виталий Мешков после просмотра VAR не засчитал мяч из‑за положения вне игры у Владимира Ильина.

«Рубин» с 32 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (20) идет 12‑м.

В следующем матче команда Рашида Рахимова на выезде сыграет против «Оренбурга» 8 апреля, днем ранее грозненцы примут московский «Локомотив».