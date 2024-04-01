«Переживал, что в России будет то же самое»: тренер об отношении к иностранцам на Украине

Тренер «Пари Нижний Новгород» Младен Кашчелан рассказал, как принял решение переехать в Россию. Его слова передает Sport24.

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«Супруга предложила полететь в Россию и просто познакомиться. Я был против — в 2009-м году я играл на Украине, в «Карпатах», и у меня остались негативные воспоминания: там все были очень токсично настроены по отношению к иностранцам. Переживал, что в России будет то же самое. Но в итоге жена меня уговорила слетать: «Если тебе не понравится, то хотя бы Красную площадь увидим», — сказал Кашчелан.

Кашчелан с 2013 по 2015 год играл за тульский «Арсенал». Также в России он выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Балтику». За калининградцев полузащитник провел более 100 матчей. С 2023 года он работает ассистентом Сергея Юрана в «Пари НН». С 2009 по 2016 год на международной арене Кашчелан защищал цвета сборной Черногории.

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» занимает десятое место, набрав 28 очков. В следующем туре нижегородцы сыграют с «Краснодаром».