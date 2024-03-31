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Гол Сулейманова помог «Арису» обыграть «Ламию» в матче чемпионата Греции

«Арис» одержал победу над «Ламией» в домашнем матче 28‑го тура чемпионата Греции по футболу.

Гол Сулейманова помог «Арису» обыграть «Ламию»
© Матч ТВ

Встреча завершилась со счетом 3:1. Автором первого гола в матче на 55‑й минуте стал российский нападающий Магомед‑Шапи Сулейманов. Также по разу отличились Моло и Якуб Брабец. Мяч гостей на счету Василиоса Контоникоса.

Для 24‑летнего Сулейманова это шестой гол в составе «Ариса», за который он выступает на правах аренды из «Краснодара». Также в активе форварда четыре голевые передачи.

В турнирной таблице «Арис» (48 очков) занимает пятое место, «Ламия» (34) идет шестой.

Футбол
Якуб Брабец