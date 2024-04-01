Форму сборной Германии раскритиковали за схожесть с логотипом СС

Пользователи Сети раскритиковали форму сборной Германии по футболу для Евро-2024. Как сообщает Daily Express, в использованном для номеров шрифте увидели сходство с логотипом дивизии СС.

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Униформу для футболистов представила компания Adidas. Пользователи заметили, что номер 44 на ней визуально напоминает символ нацистской дивизии. На чемпионате Европы в составе сборной Германии игрока с этим номером не будет, однако футболку с ним все же можно заказать — для этого достаточно использовать конструктор на официальном сайте компании.

Некоторые комментаторы отметили, что в последний раз ношение подобной одежды немцами, ни для кого «не закончилось хорошо». Другие же задаются вопросом, что делает компания: «троллит или вспоминает свое наследие».

Пока ни руководство немецкой сборной, ни Adidas не прокомментировали инцидент.

Напомним, что Евро-2024 пройдет в Германии. Финальный турнир состоится с 14 июня по 14 июля — в нем примут участие 24 сборные.