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Объявлена бригада арбитров на первый матч полуфинала Пути РПЛ «Спартак» — «Зенит» в Кубке

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на первые матчи полуфинала Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024. Так, центральный матч этой стадии «Спартак»«Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Объявлена бригада арбитров на первый матч полуфинала Пути РПЛ
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«Балтика» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак»«Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Юрий Баскаков.

Упомянутые выше матчи состоятся в среду, 3 апреля.

Футбол
Вера Опейкина
Евгений Буланов
Ранэль Зияков
Павел Кукуян
Максим Гаврилин
Валерий Данченко
Игорь Демешко
Юрий Баскаков
Сергей Лапочкин
Сергей Карасев
Андрей Фисенко
Алексей Лунев
Роман Усачев
Сергей Иванов
РФС
Зенит
Спартак
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