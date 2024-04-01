РФС объявил судейские назначения на матчи 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.
«СКА-Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.
«Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.
«Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Андрей Бутенко.
Упомянутые выше матчи пройдут 2, 3 и 4 апреля.