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РФС объявил судейские назначения на матчи 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024.

РФС объявил судейские назначения на матчи 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов
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«СКА-Хабаровск» – «Динамо»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

«Урал» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Андрей Бутенко.

Упомянутые выше матчи пройдут 2, 3 и 4 апреля.

Футбол
Иван Абросимов
Сергей Каруненко
Сергей Цыганок
Рафаэль Шафеев
Роман Сафьян
Егор Болховитин
Иван Сиденков
Николай Еремин
Василий Казарцев
Алексей Стипиди
Андрей Веретешкин
Эдуард Малый
Дмитрий Мосякин
Денис Березнов
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
Антон Фролов
Артем Чистяков
Виталий Мешков
Алексей Сухой
Александр Гончар
Александр Богданов
Сергей Зуев
Кирилл Левников
Андрей Бутенко
Артем Любимов
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