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Экс-игрок сборной России Кириченко стал тренером "Текстильщика"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко стал главным тренером ивановского «Текстильщика». Об этом было объявлено на официальном сайте команды.

Экс-игрок сборной России возглавил «Текстильщик»
© РИА Новости
«На пост главного тренера «Текстильщика» назначен Дмитрий Кириченко! Желаем Дмитрию Сергеевичу успехов на его новом посту, побед, выполнения всех поставленных задач и профессионального роста. Добро пожаловать!» — сказано в сообщении.

В конце марта по личным причинам этот пост покинул другой экс-нападающий сборной РоссииИгорь Колыванов.

Кириченко известен по выступлениям за ЦСКА, «Сатурн», «Ростов» и «Мордовию». Имеет на своем счету более сотни голов в Российской премьер-лиге (РПЛ) и четыре гола за сборную России.

После окончания карьеры футболиста Кириченко работал тренером в «Ростове», «Уфе», «Кайрате» из Казахстана, иранском «Тракторе» и «Сочи».

«Текстильщик» выступает во Второй лиге. После четырех игр команда из Иваново идет на четвертом месте в Серебряной группе.

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