Экс-игрок сборной России возглавил «Текстильщик»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко стал главным тренером ивановского «Текстильщика». Об этом было объявлено на официальном сайте команды.

«На пост главного тренера «Текстильщика» назначен Дмитрий Кириченко! Желаем Дмитрию Сергеевичу успехов на его новом посту, побед, выполнения всех поставленных задач и профессионального роста. Добро пожаловать!» — сказано в сообщении.

В конце марта по личным причинам этот пост покинул другой экс-нападающий сборной России — Игорь Колыванов.

Кириченко известен по выступлениям за ЦСКА, «Сатурн», «Ростов» и «Мордовию». Имеет на своем счету более сотни голов в Российской премьер-лиге (РПЛ) и четыре гола за сборную России.

После окончания карьеры футболиста Кириченко работал тренером в «Ростове», «Уфе», «Кайрате» из Казахстана, иранском «Тракторе» и «Сочи».

«Текстильщик» выступает во Второй лиге. После четырех игр команда из Иваново идет на четвертом месте в Серебряной группе.