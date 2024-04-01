В «Локомотиве» прокомментировали информацию о переходе Митрюшкина

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил «Матч ТВ», что клуб достиг договоренности о переходе вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в летнее трансферное окно, после истечения срока действия его соглашения с подмосковной командой.

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Ранее СМИ сообщали, что 28‑летний голкипер летом станет игроком «Локомотива». В нынешнем сезоне Митрюшкин провел за «Химки» 10 матчей во всех турнирах, шесть раз отыграл «на ноль».

— Ряд СМИ писал, что на этой неделе вы официально объявите о подписании Митрюшкина, это правда?

— Могу лишь подтвердить, что Антон станет игроком «Локомотива» летом, после истечения действующего контракта с «Химками», — сказал Ульянов корреспонденту «Матч ТВ».