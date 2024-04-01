Дмитрий Черышев высказался о возможном переходе сына в российский клуб

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев прокомментировал слухи о возможном переходе в российский клуб своего сына Дениса, выступающего за итальянскую «Венецию.

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Ранее в агентстве Черышева «Матч ТВ» заявили, что футболист с большой долей вероятности продолжит карьеру в другой команде.

— Никто никогда ничего сверхъестественного не расскажет. Как мне объяснили, какой‑то спортивный директор сказал, что у Дениса заканчивается контракт с «Венецией», он становится свободным агентом. Оттуда ноги и растут.

— Получается, Денис пока билеты в Россию не заказывает?

— В данный момент полтора месяца до конца сезона, он принадлежит «Венеции» и там тренируется, — цитирует Дмитрия Черышева «РБ Спорт».

Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года, в нынешнем сезоне 33‑летний полузащитник провел за клуб итальянской серии В девять матчей во всех турнирах, не отметился результативным действиями. Контракт 33‑летнего россиянина с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления на один год.