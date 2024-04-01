Кашчелан: в Черногории точно такое же теплое отношение к русским, как и в Сербии

Бывший футболист «Балтики», тульского «Арсенала» и «Тосно», а ныне член тренерского штаба «Пари НН» Младен Кашчелан рассказал, что в Черногории тепло относятся к русским.

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«В Черногории точно такое же теплое отношение к русским, как и в Сербии. Когда раньше мы летали в Сербию и Черногорию, сыну было скучно — из-за незнания языка он не мог завести друзей. Но в последнее время из-за известных событий на Балканы приехало очень много россиян. Сын только рад: «Такая русская Черногория мне нравится!» — приводит слова Кашчелана Sport24.

Младену 41 год, профессиональную карьеру футболиста он завершил в 2023-м. 19 ноября 2022 года Кашчелан получил российское гражданство. С 2023 года он является членом тренерского штаба Сергея Юрана в футбольном клубе «Пари Нижний Новгород».