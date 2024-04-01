Матерацци сожалеет о стычке с Зиданом в финале ЧМ-2006

Матерацци об ударе Зидана головой ему в грудь: «Этот эпизод не должен был произойти, мне он не нравится. Больше я никогда не видел Зинедина»
Марко Матерацци сожалеет о стычке с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.
В дополнительное время матча сборных Франции и Италии Марко Матерацци поссорился с Зинедином Зиданом, грубо высказавшись в адрес его сестры. В ответ француз ударил защитника головой в грудь, за что получил прямую красную карточку. Финал закончился победой сборной Италии в серии послематчевых пенальти.
«Мне это не нравится, потому что этот эпизод не отражает мою футбольную карьеру. Его не должно было случиться. В напряженном финале в Берлине, среди перебранок и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я отказался, сказав, что предпочитаю его сестру. Потом он развернулся и отреагировал так, как все помнят. С тех пор я больше никогда не видел Зинедина», – сказал бывший игрок сборной «Италии».
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