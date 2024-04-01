Матерацци сожалеет о стычке с Зиданом в финале ЧМ-2006

Марко Матерацци сожалеет о стычке с Зинедином Зиданом в финале ЧМ-2006.

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В дополнительное время матча сборных Франции и Италии Марко Матерацци поссорился с Зинедином Зиданом, грубо высказавшись в адрес его сестры. В ответ француз ударил защитника головой в грудь, за что получил прямую красную карточку. Финал закончился победой сборной Италии в серии послематчевых пенальти.