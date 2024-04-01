Стала известна символическая сборная 4-го тура женской Суперлиги

В воскресенье, 31 марта, завершился 4-й тур женской футбольной Суперлиги. Стала известна символическая сборная прошедшего тура чемпионата России.

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В символическую сборную вошли:

вратарь — Диана Пономарёва («Динамо», Москва);

защитницы — Анна Беломытцева, Кристина Машкова (обе — «Локомотив», Москва), Невена Дамьянович (ЦСКА, Москва), Вера Симановская ( «Зенит», Санкт-Петербург);

полузащитницы: Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина (обе — «Зенит»), Элина Самойлова («Динамо»), Яна Шеина («Локомотив»);

нападающие: Лаисса Оливейра («Локомотив»), Наталья Машина («Спартак», Москва).

В турнирной таблице женской Суперлиги лидируют футболистки ЦСКА. Команда одержала победы во всех четырёх матчах и набрала 12 очков. «Зенит» и «Динамо» также идут без очковых потерь, но они сыграли на одну игру меньше и с 9 баллами занимают 2-е и 3-е места соответственно.