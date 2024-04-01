Годовой убыток «Спартака» превысил миллиард рублей

Чистый убыток московского футбольного клуба "Спартак" за год составил 1,17 млрд рублей. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Расходы клуба на выплату заработной платы сотрудников увеличились на 14% и достигли почти 6 млрд рублей. При этом выручка красно-белых за отчетный период увеличилась в полтора раза – до 9,2 млрд рублей. В графе "прочие доходы" произошло сокращение на 40%: за 2023 год они уменьшились до 2,2 млрд рублей.

В прошлом году клуб зафиксировал убыток в 1,82 млрд рублей. С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" сыграл нулевую ничью с "Зенитом", потерпел поражение от "Факела" со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с "Уралом" — 0:0.

После этого матча "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный "Локомотив", однако у "железнодорожников" еще матч в запасе. "Урал" набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский "Зенит", который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов", теперь команда имеет в активе 41 балл. На один балл от лидера отстает "Краснодар". Закрывает тройку лидеров московское "Динамо", которое в 22-м туре разгромно уступило "Ростову" — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.