Сын Аршавина забил за «Спартак» прямым ударом с углового

Футболист академии "Спартака" Арсений Аршавин, сын экс-нападающего сборной России и "Зенита" Андрея Аршавина, оформил гол прямым ударом с углового в матче Всероссийского детского турнира на призы Олега Романцева против команды "Виста джуниор". Об этом сообщает РИА Новости.

© Кадр из видео/Телеграм-канал «Spartak Academy»

"Спартак" одержал победу в матче со счетом 14:1.

13-летний Аршавин-младший занимается в футбольной академии московского "Спартака" с 2020 года. В 1999 году Аршавин-старший дебютировал на высшем уровне за "Зенит". После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский "Арсенал". Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии.

В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге. В 2012 году он вернулся в "Зенит" на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт.

В 2015 году полузащитник поиграл за "Кубань". Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана "Кайрат". После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении и в структуре "Зенита".