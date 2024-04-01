Федотов объяснил, почему судья не удалил игрока «Локо» в матче с «Краснодаром»

Бывший рефери РПЛ Игорь Федотов рассказал, почему рефери матча 22-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Краснодар» (1:1) Владислав Безбородов не удалил игрока железнодорожников Максима Ненахова после одного из эпизодов.

© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»