Стало известно, при каком условии «Оренбург» может выкупить Прохина

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем центрального защитника Данилы Прохина, который выступает за команду на правах аренды. Функционер дал понять, что возможность выкупа российского футболиста зависит от того, на каком месте завершит текущий сезон «Оренбург».

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«Будущее Прохина зависит от того, где мы окажемся по итогам сезона. Если мы останемся в РПЛ и у нас будут деньги, то вступим с «Ростовом» в переговоры по выкупу Прохина», — приводит слова Андреева Metaratings.

Отметим, что Прохин является игроком «Ростова». Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Данила принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах. Защитник не отметился результативными действиями.

Напомним, «Оренбург» набрал 20 очков и располагается на 14-й строчке в чемпионате России по футболу после 22-го тура.