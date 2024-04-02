Аршавин назвал единственного тренера, который может возглавить «Спартак»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас мог бы возглавить московский «Спартак». По его мнению, этим специалистом является Валерий Карпин, ныне тренирующий «Ростов» и сборную России. Также Аршавин выразил мнение, что «Спартак» дождётся конца сезона и уволит испанца Гильермо Абаскаля.

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«Уволил бы я Абаскаля на месте руководителей „Спартака“? Я никогда не буду на месте руководителей «Спартака». Но они дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, «Спартак» сейчас еще не нашел другого тренера. Интересно было бы увидеть Карпина в «Спартаке»? Да. Он единственный, кто может возглавить «Спартак» сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?" — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ ходили слухи, что РФС хочет продлить контракт Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.