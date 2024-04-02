Вратарь «Ростова» Песьяков рассказал о конкуренции с Никитой Медведевым

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о конкуренции с Никитой Медведевым на вратарской позиции.

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«Мы очень хорошо ладим с Никитой Медведевым. Не знаю, от меня ли это зависит, но мне очень повезло с партнёром по команде. У нас отличное взаимоотношение и никогда не было злых взглядов. Конечно, конкуренция с Медведевым подстёгивает, но ещё никому никогда не вредила», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 30 очков по итогам 21 проведённого матча. В следующей игре внутреннего первенства жёлто-синие встретятся с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 6 апреля и начнётся в 20:00 по московскому времени.