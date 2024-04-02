«Арсенал» и «Тоттенхэм» готовы предложить «Ньюкаслу» £100 млн за покупку Исака

«Ньюкасл» готовится к тому, что грядущим летом «Арсенал» и «Тоттенхэм» предложат сумму в размере £ 100 млн (€ 117 млн) за подписание 24-летнего нападающего «сорок» Александера Исака. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, главный тренер «Ньюкасл» Эдди Хау не хочет, чтобы шведский футболист уходил из команды. Однако продажа Исака может стать необходимостью из-за того, что «сороки» с трудом соблюдают текущие правила финансового фэйр-плей. Особенно актуальным этот вопрос станет в случае, если «Ньюкасл» не квалифицируется в еврокубки на следующий сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне Исак принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.