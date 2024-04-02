«Наполи» готов сделать солидное предложение Конте, чтобы он возглавил клуб

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов предложить итальянскому специалисту Антонио Конте контракт с заработной платой в размере € 8 млн в год, чтобы он согласился стать новым главным тренером неаполитанского клуба. Об этом сообщает Goal.com.

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По информации источника, Де Лаурентис считает, что Конте является тем специалистом, который способен вернуть «Наполи» на лидирующие позиции в чемпионате Италии. Подчёркивается, что босс неаполитанского клуба готов предложить 54-летнему специалисту широкие полномочия с точки зрения управления трансферной политикой «Наполи» и назначения нового спортивного директора.

Напомним, последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он возглавлял с ноября 2021 года по март 2023 года.

После 30 матчей Серии А нынешнего сезона «Наполи» набрал 45 очков и занимает восьмое место.