Симонс может стать важным игроком для ПСЖ после ухода Мбаппе

Хави Симонс может стать важным игроком для «ПСЖ» после ухода Килиана Мбаппе.

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Как пишет Foot Mercato, Луис Энрике планирует всерьез положиться на Симонса после ухода Килиана Мбаппе. Тренера «ПСЖ» впечатляет игра полузащитника, который сейчас выступает за «РБ Лейпциг» на правах аренды.

Энрике считает, что атаку «ПСЖ» после ухода Мбаппе стоит строить вокруг Симонса, и ценит Хави за гибкость. Как и Луиш Кампуш, тренер хочет, чтобы игрок вернулся в «ПСЖ» летом.

В этом сезоне 20-летний атакующий полузащитник забил 9 голов и сделал 11 результативных передач в 37 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.