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Овчинников: Акинфеев тренером не будет

Бывший голкипер сборной России Сергей Овчинников высказался о будущем вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Овчинников: Акинфеев тренером не будет
© РПЛ
«Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил, ему это, насколько я могу предположить, будет интересно», — заявил Овчинников в интервью «КП Спорт».

Акинфеев тем временем является по-прежнему основным голкипером команды. Он сыграл в большинстве туров текущего чемпионата России. Также у ЦСКА есть голкипер Илья Помазун, которого вызвали в сборную России на предстоящие матчи. Сейчас Илья находится в аренде в «Урале».

На данный момент вторым вратарем армейцев является Владислав Тороп. Он периодически сменяет Игоря Владимировича на привычный позиции.

Футбол
Владислав Тороп
Илья Помазун
Сергей Овчинников
Игорь Акинфеев
СБОРНАЯ РОССИИ
ФК "Урал"