Брат Погба рассказал о причинах вымогательства у Поля €13 млн

Матиа Погба, являющийся старшим братом отстранённого от футбола за употребление допинга полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, находясь на допросе у следователя, объяснил, почему в 2022 году он вместе с друзьями детства французского футболиста шантажировал его, вымогая € 13 млн.

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«Я был марионеткой для всех. Мне лгали с самого начала. Они для нас как братья. Они приходили ко мне и рассказывали мне обо всём так, словно они были жертвами. Тогда я захотел выплеснуть свою ярость, но ни в коем случае не оказывал на него [Поля Погба] давления. Я надеюсь увидеть его снова как можно скорее. Это займёт много времени, но надеюсь, наша связь восстановится», — приводит слова Погба L’Équipe.

Напомним, в 2022 году друзья детства Поля Погба и ещё двое вооружённых мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали заплатить им € 13 млн. По версии злоумышленников, футболист должен был заплатить им, поскольку на протяжении 13 лет они охраняли его, а он забыл про них, став успешным. При этом Матиа Погба был обвинён в активном содействии этим лицам.