Выяснилось, сколько европейским грандам придется заплатить «Спортингу» за Аморима

В «Спортинге» установили, что в случае, если какой-либо клуб из-за пределов Португалии захочет взять на работу главного тренера команды Рубена Аморима, из-за чего специалисту придётся досрочно прекратить контракт с зелёно-белыми, то данному клубу нужно будет заплатить € 20 млн. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в случае, если Аморима захочет пригласить на работу клуб из Португалии, тогда ему придётся заплатить «Спортингу» € 30 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах 39-летнего специалиста заинтересован ряд европейских грандов, среди которых назывались «Ливерпуль», «Челси» и «Барселона». Действующее трудовое соглашение Аморима со «Спортингом» рассчитано до лета 2026 года.