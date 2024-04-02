Миранчук вошел в символическую сборную 30-го тура Серии А

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в символическую сборную по итогам 30-го тура чемпионата Италии.

Игрок открыл счет в матче против «Наполи» на 26-й минуте встречи. На 45-й минуте Миранчук совершил ассист нападающему «Аталанты» Джанлуке Скамакке. Команда россиянина обыграла неаполитанцев со счетом 3:0.

В 20 матчах Серии А этого сезона Миранчук забил три гола и сделал четыре голевые передачи. Всего в 2024 году Алексей отдал семь результативных паса – столько же сделали Нико Уильямс («Атлетик») и Уэстон Маккенни («Ювентус»).