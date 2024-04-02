Сергей Овчинников объяснил, почему Игорь Акинфеев не станет тренером

Бывший голкипер, начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников поделился мнением об опытном вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве.

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«Тренером он не будет, он сам так говорит. Думаю, он станет большим функционером в футболе. Он это заслужил, ему это, насколько я могу предположить, будет интересно. Нет, конечно, если он захочет, будет тренером. Но, думаю, до этого не дойдёт. Карьера вратаря — огромный стресс. Я последние пять лет карьеры представлял день, когда мне не надо будет ехать на тренировку и игры. Я не хотел нервничать, не хотел готовиться к матчам. А тут ты только закончил — и тренер. Ещё один стресс», — приводит слова Овчинникова «КП Спорт».

В нынешнем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 20 матчах за ЦСКА во всех официальных турнирах, пропустил 23 мяча и семь раз отыграл «на ноль».