«Динамо» обыграло «СКА‑Хабаровск» и вышло в полуфинал Пути регионов Кубка России

Московское «Динамо» победило «СКА‑Хабаровск» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

Встреча состоялась в Санкт‑Петербурге на стадионе «Кировец» и завершилась со счетом 2:1 в пользу «бело‑голубых». В составе победителей отличились Вячеслав Грулев и Фабиан Бальбуэна, у хабаровчан голом отметился Альбек Гонгапшев.

«Динамо» вышло в первый этап полуфинала Кубка России. Следующий соперник москвичей станет известен после жеребьевки.

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КУБОК РОССИИ. 2023-24. ВТОРОЙ РАУНД 1/4 ФИНАЛА ПУТИ РЕГИОНОВ

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Гонгапшев, 69. — Грулёв, 12. Бальбуэна, 74.