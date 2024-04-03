Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини назвал двух лучших одноклубников в своей карьере.

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«Лучшие одноклубники? Среди сильнейших из тех, с кем я играл, определённо находятся Буффон и Роналду. Буффон – лучший вратарь в истории футбола. А Криштиану входит в число двух, трёх, четырёх или пяти лучших спортсменов в истории, смотря как посмотреть», — приводит слова Кьеллини официальный сайт ФИФА.

Напомним, в середине декабря 2023 года Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока. За 23 года в профессиональном футболе итальянец успел поиграть в таких командах, как «Ливорно», «Фиорентина» и «Ювентус». Последним клубом защитника был «Лос-Анджелес».

Кьеллини выиграл с «Ювентусом» 20 трофеев (в том числе девять скудетто). Защитник также выиграл со сборной Италии чемпионат Европы — 2020.