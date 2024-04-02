«Ростов» обыграл «Химки» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Кубка России

Завершился матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между подмосковными «Химками» и «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Сухой из Люберец. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости одержали победу в серии пенальти 0:0 (пен. 7:6) и вышли в полуфинал Пути регионов.

Команды не сумели забить голов в основное время матча. «Ростов» превзошёл «Химки» по количеству ударов в створ — 7:5. Судьба путёвки в полуфинал Пути регионов решилась в серии послематчевых пенальти. В ней оказался сильнее «Ростов» — 7:6.

Напомним, в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» уступил ЦСКА со счётом 0:2. В свою очередь, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов «Химки» выиграли у «Краснодара» со счётом 2:0.