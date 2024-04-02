Роналду забил 56 голов и сделал 14 ассистов в 60 играх за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду отметился четырьмя голевыми действиями в матче за «Аль-Наср».

Форвард забил «Абхе» на 11-й, 21-й и 42-й минутах матча 26-го тура Саудовской Аравии.

Также он ассистировал полузащитникам Садьо Мане (на 33-й) и Абдулмаджиду Аль-Сулайхиму (на 44-й). Впрочем, передача на Мане позже была отменена, так как голкипер «Абхи» коснулся мяча.

Португалец проводит 60-й матч за «Аль-Наср». За это время он забил 56 голов и сделал 14 результативных передач.