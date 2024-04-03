Канчельскис назвал главные игры сезона

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал игры «Зенита» против «Спартака» главными матчами в сезоне.

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Первый полуфинальный матч ФОНБЕТ Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду. Начало — в 20:30. Прямую трансляцию смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

— Когда последний раз «Спартак» выглядел стабильно?

— По‑моему, последний раз при Романцеве. Раньше главным дерби была игра «Спартак» — ЦСКА, а сейчас — «Спартак» — «Зенит». Конечно, будет другой настрой, мотивация и желание. Будет интересно посмотреть, на что способен «Спартак», — сказал Канчельскис «Чемпионату».