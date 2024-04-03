В Польше избили бывшего тренера российского клуба

В Польше фанаты избили белорусского тренера «Заглембе» Александра Хацкевича. Об этом сообщает Meczyki.pl.

Как сообщает источник, группа хулиганов вторглась на тренировку клуба «Заглембе Сосновец» 3 апреля. Ультрас хотели поговорить с футболистами, но одним «разговором» это не закончилось. Александра Хацкевича ударили по лицу. Кроме того, белорус получил несколько ударов ногами. Сообщается, что тренер покинет клуб.

В этом сезоне «Заглембе» идет на последнем месте в чемпионате Польши. В прошлом туре команда Хацкевича уступила «Катовице» со счетом 0:4.

В России Хацкевич известен по работе в «Роторе». Он возглавлял волгоградский клуб с декабря 2019 года по март 2021-го. Под его руководством «Ротор» провел 23 матча в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых одержал четыре победы, шесть раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

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Из Кубка России «Ротор» вылетел, проиграв самарским «Крыльям Советов» (0:3), выступавшим на тот момент в Первой лиге.

До «Ротора» Хацкевич тренировал молодежные сборные Белоруссии, «Витебск», основную сборную Беларуси, киевское «Динамо», а также был помощником главного тренера в национальной команды Украины.