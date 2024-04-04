Иностранный футболист рассказал об удивившей его вещи в России

Аргентинский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Франко Ороско рассказал об удивившей его вещи в России. Его слова приводит «Чемпионат».

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Иностранный футболист заявил, что не думал, что в России может быть настолько холодно.

«Холод влияет на мою адаптацию, так как я не был приспособлен к таким условиям. Поначалу мерзли ноги», — подчеркнул он.

Ороско перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Лануса» в феврале 2024 года. Соглашение с клубом рассчитано до декабря 2024 года. В составе самарцев хавбек провел 29 матчей, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.

Игрок сборной Украины высказался о переезде футболистов в Россию

В сентябре 2023 года бывший футболист «Крыльев Советов» Мэттью Бут рассказал об удививших его в России вещах. Футболист вспомнил, как в первый день после перехода в «Ростов» ходил в продуктовый магазин, где было десять стеллажей, пять из которых — алкоголь.