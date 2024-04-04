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Радимов заявил, что «Спартаку» нужно отпустить Абаскаля

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

Радимов заявил, что «Спартаку» нужно отпустить Абаскаля
© Спорт день за днем
«Уже устал повторять, но прошу – отпустите Абаскаля! Он очень хочет уехать, ему в тягость находиться в «Спартаке». Когда его выхватывала камера на лице его было максимально безразличное ко всему происходящему выражение. Не мучайте ни себя ни его, просто разойдитесь уже по-мирному. Командной игры у «Спартака» нет, бывают какие-то редкие вспышки и проблески, где-то помогает индивидуальное мастерство игроков, но цельной игры у красно-белых нет», – написал Радимов в своем телеграм-канале.

Радимов отметил, что миссия Абаскаля в московском клубе заключалась в получении опыта самостоятельной работы в большом клубе с амбициями, однако он утратил мотивацию, получив выгодный контракт с красно-белыеми. Радимов также призвал «Спартак» расстаться с Абаскалем и дать новому тренеру возможность подготовиться к следующему сезону.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На этом посту он сменил итальянца Паоло Ваноли. Действующий контракт испанского специалиста с красно-белыми рассчитан до лета 2025 года. По итогам сезона-2022/23 московский клуб под руководством Абаскаля финишировал на третьем месте в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в случае отставки Абаскаля может пригласить на должность главного тренера Артура Жорже из «Браги» или бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

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