Мележиков сообщил о задаче увеличить доходы РПЛ

Одной из задач Евгения Мележикова на посту исполнительного директора Российской премьер-лиги (РПЛ) будет увеличение доходов организации. Об этом он рассказал ТАСС.

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3 апреля Мележиков на посту исполнительного директора сменил Сергея Чебана.

"Такая задача стоит всегда, но говорить о том, что завтра будет город-сад, было бы неправильно, особенно в нынешних условиях, - сказал Мележиков. - Если мы хотим зарабатывать больше, то должны будем сделать соответствующие предложения спонсорам и партнерам, и над этим мы будем работать. Повышение доходов - одна из задач, это в интересах всех клубов".

Суммарная выручка клубов РПЛ по итогам 2023 года составила €1,050 млрд.

Мележикову 50 лет. С июня 2021 года он занимал пост генерального директора московского "Спартака", который покинул спустя два года. До этого с декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора клуба после ухода с поста генерального директора Шамиля Газизова. С 2015 по 2019 год и с сентября по декабрь 2020 года он был директором по безопасности "Спартака".

С 2003 по 2013 год Мележиков работал в московском "Локомотиве", где занимал разные должности, включая пост вице-президента клуба.