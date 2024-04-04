Объявлен обновленный рейтинг ФИФА

Объявлен обновлённый рейтинг ФИФА
Сегодня, 4 апреля, состоялось очередное обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке глобальных изменений не произошло, а сборная России поднялась на 35-ю строчку.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 4 апреля 2024 года:
1. Аргентина.
2. Франция.
3. Бельгия (+1 позиция).
4. Англия (-1 позиция).
5. Бразилия.
6. Португалия (+1 позиция).
7. Нидерланды (-1 позиция).
8. Испания.
9. Италия.
10. Хорватия.
… 22. Украина.
… 34. Катар
35. Россия.
36. Чехия.
37. Египет.
38. Кот-д’Ивуар.
39. Шотландия.
40. Турция.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.
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