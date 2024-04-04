Агент Зайнутдинова прокомментировал слухи о возвращении игрока в Россию

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника турецкого «Бешикташа» Бахтиера Зайнутдинова, отреагировал на информацию о переговорах турецкого клуба со «Спартаком» и «Краснодаром».

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СМИ сообщали, что турецкий клуб хочет продать Зайнутдинова летом примерно за 4-5 млн евро, так как со следующего сезона игрок сборной Казахстана будет считаться легионером в Турции.

«Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе. Никакого прямого интереса со стороны «Спартака» и «Краснодара» не было! Это, видимо, такая шутка 2 апреля», — приводит слова Новикова инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Зайнутдинов в августе 2023 года перешел из ЦСКА в «Бешикташ» за 4,5 млн евро. Контракт 26-летнего казахстанского футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6 млн евро.

В составе «Бешикташа» Зайнутдинов провел 34 матча, на его счету 1 гол.

В России Бахтиер выступал за «Ростов» и ЦСКА.