Джанашия: грузины обалдели от поддержки сборной со стороны россиян

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился эмоциями от выхода грузинской национальной команды на Евро-2024. Также он отметил поддержку сборной Грузии со стороны российского народа. По его словам, грузины очень удивились поддержке от россиян.

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«Все бывшие грузинские футболисты в Тбилиси праздновали победу. Меня оттуда ребята спрашивали, как в Москве люди смотрят наш матч. Я им рассказывал, что вся Москва и вся Россия в тот вечер болела за Грузию. Мы чувствовали эту поддержку! То, что я увидел в России — было прекрасно! Все здесь говорили «Давай, Грузия, вы ближе для нас, чем Греция». Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово!" — приводит слова Джанашии Metaratings.

Напомним, 26 марта сборная Грузии по футболу стала участником группового этапа чемпионата Европы 2024 года, обыграв Грецию в финальном матче Пути С после серии пенальти — 0:0 (пен. 4:2).