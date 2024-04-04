«Маккаби Хайфа» разочаровался в Лесовом и вернет его в «Динамо»

«Маккаби Хайфа» разочаровался в игроке московского «Динамо» Данииле Лесовом, сообщает Sport5.

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По информации источника, клуб прервет соглашение с этим футболистом ближайшим летом. В Израиле он не оправдал надежд, которые на него возлагали.

Лесовой успел отыграть за новый клуб девять матчей. Но за этот срок ему не удалось набрать ни одного результативного действия.

Это был первый европейский опыт в карьере 26-летнего футболиста. До этого он играл исключительно в российских командах. Лесовой – воспитанник «Зенита».