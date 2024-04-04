Колосков: право провести турнир развития говорит об уважении со стороны УЕФА

Доверие права принять турнир развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в России второй год подряд говорит о высоком уважении организации к стране. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

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Ранее в РФС сообщили ТАСС о том, что турнир развития УЕФА пройдет в Волгограде. В соревнованиях примут участие команды России, Сербии, Ганы и Казахстана, составленные из игроков до 16 лет.

"Это прекрасная новость, хорошие соперники. Нашим юношам нужна площадка, чтобы проявлять себя, соревноваться со сверстниками из других стран. Здорово, что у нас пройдут такие соревнования, этот жест со стороны УЕФА говорит о высоком уважении к нашей стране. Несмотря на текущую ситуацию мы можем проводить турниры, это очень хорошо, важно, этим нужно заниматься", - сказал Колосков.

Соревнования пройдут с 23 по 29 апреля. В 2023 году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА. Один из них прошел в мае в Волгограде, Россия впервые принимала соревнование. В июле президент РФС Александр Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.