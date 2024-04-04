Стали известны комментаторы матча 23‑го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком»

Комментаторы Константин Генич и Дмитрий Жичкин будут работать на игре 23‑го тура МИР РПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком», сообщается в Telegram‑канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 19:30. Прямую трансляцию игры смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Также «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матчи «Ростов» — Сочи» (6 апреля, 20:00) и «Зенит» — «Балтика» (7 апреля, 16:30). Встречу южных команд прокомментирует Роман Трушечкин, а на матче в Санкт‑Петербурге будут работать Александр Неценко и Павел Богданов. Остальные встречи в прямом эфире доступны на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

6 апреля

«Урал» — «Крылья Советов» — Борис Аболин, Артем Держун;

«Пари НН» — «Краснодар» — Тимур Журавель, Александр Быков;

7 апреля

ЦСКА — «Факел» — Михаил Моссаковский, Михаил Меламед;

«Ахмат» — «Локомотив» — Александр Аксенов, Адам Ахмадов;

8 апреля

«Оренбург» — «Рубин» — Роман Нагучев.