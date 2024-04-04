Названа главная ошибка футбольных аналитиков относительно матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Сине-бело-голубые одержали волевую победу в Москве со счетом 2:1. На 12-й минуте счет открыл Манфред Угальде, однако на 55-й и 65-й минутах дубль оформил 18-летний новичок «Зенита» — бразильский нападающий Педро.

«Эта игра оставила у меня положительные впечатления и вызвала много эмоций. Слышал и читал выступления некоторых специалистов, которые говорили, что вряд ли эта игра получится в силу того, что это кубковый матч и потом будет еще ответная игра. Но, на мой взгляд, это было ошибочным представлением. Матчи такого уровня между грандами нашего футбола, между клубами с хорошими традициями, за которыми стоят армии поклонников, не могут не получиться. К тому же футболисты постарались сделать все возможное, чтобы предстать в полной красе», — сказал Игнатьев.

Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.