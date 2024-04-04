В ЮАР на заправке застрелили футболиста Флерса

На заправочной станции в Йоханнесбурге был застрелен 24-летний защитник южноафриканского клуба «Кайзер Чифс» Люк Флерс. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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По данным «Кайзер Чифс», футболист подвергся нападению на заправке вечером 3 апреля. Преступники заставили его выйти из машины, угрожая оружием, после этого они выстрелили ему в грудь и скрылись с места на автомобиле Флерса. Футболист был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

«Мы глубоко потрясены и опечалены трагической и безвременной кончиной одного из наших игроков. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в тексте.

Флерс присоединился к «Кайзер Чифс» в октябре. До этого он выступал за южноафриканские клубы «Убунту» и «Суперспорт Юнайтед». Также Флерс играл за юношескую и молодежную сборные ЮАР.