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«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в ворота «Ахмата»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «Матч ТВ», что клуб обратится в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по эпизоду с неназначенным пенальти в матче Кубка России с «Ахматом».

«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по неназначенному пенальти в ворота «Ахмата»
© ФК «Оренбург»

Встреча второго этапа четвертьфинала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России состоялась в четверг в Грозном и завершилась победой «Оренбурга» со счетом 1:0.

— Будем обращаться в ЭСК по эпизоду с нарушением правил на Титкове, — сказал Андреев «Матч ТВ».

Эпизод произошёл на 11‑й минуте встречи. В штрафной площади «Ахмата» защитник грозненцев Ясмин Челикович в подкате выбил мяч у полузащитника гостей Николая Титкова. Главный судья Артём Чистяков не зафиксировал нарушения правил.

Футбол
Ясмин Челикович
Артем Чистяков
Дмитрий Андреев
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