«Оренбург» выбил «Ахмат» из Кубка России

«Оренбург» одержал победу над грозненским «Ахматом» в четвертьфинале Кубка РПЛ (Путь регионов). Встреча закончилась со счетом 1:0.

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Игра проходила на домашнем поле «Ахмата». Встречу обслуживала бригада во главе с главным судьей Артемом Чистяковым.

В первом тайме ни одной из команд не удалось распечатать ворота соперника. В начале второго тайма «Ахмат» произвел тройную замену. Вместо Ловата, Бериши и Конате на поле вышли Богосавац, Агаларов и Олейников.

Единственный гол во встрече на 88-й минуте забил игрок грозненцев Милош Шантара, отправив мяч в свои ворота.

После проигрыша в матче «Ахмат» покидает турнир.